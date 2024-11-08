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İstanbul Köprüleri Lösemi Farkındalığı İçin Turuncu Işıklarla Aydınlatıldı

İstanbul Köprüleri Lösemi Farkındalığı İçin Turuncu Işıklarla Aydınlatıldı
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Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, lösemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla turuncu renkli ışıklarla aydınlatıldı. Etkinlikler, LÖSEV tarafından düzenlendi.

8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle İstanbul'daki FSM Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü turuncu renkli ışıklarla aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü lösemi hastalığına dikkat çekmek maksadıyla turuncu renkli ışıklarla aydınlatıldı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü turuncu renge büründürüldü. Akşam saatlerinde başlayan uygulama, gün ağarıncaya kadar sürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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