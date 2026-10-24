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İstanbul Kağıthane'de mahsur kalan itfaiyeye motosikletliler trafiği keserek yol açtı

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İstanbul Kağıthane Sanayi Caddesi'nde ihbara giden itfaiye ekipleri trafiğe takıldı. Motosiklet sürücüleri bağlantı yolunu keserek araçları durdurdu ve yolun açılmasıyla ekipler hızla ilerledi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de ihbara giden itfaiye ekipleri trafikte mahsur kaldı. İtfaiyenin ilerleyemediğini gören motosiklet sürücüleri bağlantı yolunu keserek araçları durdurdu. Yolun açılmasıyla itfaiye ekipleri hızla ilerlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kağıthane Sanayi Caddesi'nde edinilen bilgilere göre ihbara giden itfaiye ekipleri trafiğe takıldı. Ekiplerin yardımına trafikteki motor sürücüleri koştu. İtfaiye ekiplerinin trafikte ilerleyemediğini gören motor sürücüleri Sanayi Caddesi'ndeki bağlantı yolunu keserek araçları durdurdu. Araçların durması ile birlikte ekiplerin gittiği yöndeki trafik hızla akarken, itfaiye ekipleri trafiğe takılmadan ilerleyişini sürdürdü. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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