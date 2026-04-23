İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, koltuğunu şehit çocuğuna devretti

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, koltuğunu şehit çocuğuna devretti
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen programda İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, makam koltuğunu şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in oğlu Yusuf Alp Cevher'e devretti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen programda İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, makam koltuğunu şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in oğlu Yusuf Alp Cevher'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, makamını geleceğin polis adaylarına devretti. Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette heyecanları gözlerinden okunan çocuklar, İstanbul'un huzur ve güvenliğinden sorumlu "en küçük" müdürler olarak göreve başladı.

Geleceğin polisleri kameralardan şehri izledi

Çocuklar ilk etapta Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Haber merkezini ziyaret etti. Çocuklar, burada İstanbul trafiğini ve asayişini denetledi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çocukları ve ailelerini karşıladı.

Şehit çocuğu makam koltuğuna geçip anons yaptı

Günün anlam ve önemine binaen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın makam koltuğuna 2021 yılında şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in oğlu Yusuf Alp Cevher oturdu. Yusuf Alp Cevher, polis telsizden anons yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününü kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
