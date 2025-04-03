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İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu
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Ramazan Bayramı tatilini yurt içinde ve yurt dışında geçiren tatilcilerin dönüşleri nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı. İGA ve güvenlik ekipleri yolcular için gerekli önlemleri aldı.

Ramazan Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren tatilcilerin dönüşleri nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönmeye başladı. Kente dönüş yapan vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler gerekli önlemleri alırken, havalimanında görevli polis ekipleri yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. İGA personeli de bagaj alım bölgesinde ve çıkışta yolculara yardımcı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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