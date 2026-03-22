Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası bina çökmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Patlama sonucu oluşan enkazda yaralı olarak kurtarılan 8 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" dedi.

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası bitişik nizamda bulunan 2 bina çökmüş, 9 kişi enkaz altına kalmıştı. Yaşanan olayla ilgili olarak Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul Fatih'te meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu yaşanan bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlama sonucu oluşan enkazda yaralı olarak kurtarılan 8 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı