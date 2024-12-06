Üye Girişi
Haberler
Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi

 Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yaparken utanmadılar, kamerayı görünce saklanacak delik aradılar

İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Görevine Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız, devir teslim töreniyle görevine başladı. Emekliye ayrılan Zafer Aktaş'tan görevi devralan Yıldız, İstanbul'un huzuru için terörle ve suç örgütleriyle mücadele edeceğini vurguladı. Yıldız, 1968 doğumlu olup, 1986'dan itibaren çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız, görevine başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde Selami Yıldız görevi, yaş haddinden emekliye ayrılan Zafer Aktaş'tan teslim aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde Selami Yıldız, görevi yaş haddinden emekliye ayrılan Zafer Aktaş'tan teslim aldı. Yıldız'a yeni görevinde başarılar dileyen Aktaş, "15 Haziran 2020 tarihinde atanmış olduğum İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden emekliliğim ve yaş haddi gerekçesiyle ayrılıyorum. 4.5 yıl İstanbul'un huzuru ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sizlerin destekleri, sevgili arkadaşlarımla beraber canla başla görev yaptık. Bu görev süresince bizden desteklerinizi esirgemediniz, her daim yanımızda oldunuz. Başta sayın bakanımıza, sayın valimize, sizlere ve İstanbul halkımıza teşekkür ediyoruz. 1979 yılında teşkilata girdim. Yaklaşık 45 yıllık bir süre zarfında bu teşkilat içerisinde mensubu olmaktan gurur duyduğum. Vatanıma ve milletime hizmet etme şerefine nail olduğum teşkilatımdan görevimi layıkıyla yapmanın huzuruyla emekliye ayrılıyorum. Selami kardeşimiz daha evvelden adına halef ve selef olduğumuz arkadaşımız. Bilgisi, becerisi, birikimi ve kariyeriyle beraber İstanbul'daki görevini layıkıyla yapacağını düşünüyorum. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan ve makamı Aktaş'tan devralan Selami Yıldız, bayrak değişiminin İstanbul'a, Türkiye'ye ve polis teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleriyle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade eden İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, "İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İstanbul halkımızın desteğiyle bu mücadelemizi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu bayrak değişimi İstanbul'umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun diyorum. Müdürümüzün de emekliliği hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu. Devir teslim törenin ardından Aktaş ve Yıldız, makam odasında birbirlerine çiçek takdim etti.

İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Yıldız,

2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023'te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
img

Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
img

14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geliniyle aynı evde yaşıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.