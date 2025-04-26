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İstanbul Depreminin Ardından 8 Bin 367 Bina İncelendi

İstanbul Depreminin Ardından 8 Bin 367 Bina İncelendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından 8 bin 367 binanın incelendiğini, 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunu duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından 8 bin 367 binanın incelendiğini, 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından 8 bin 367 binanın incelendiğini, 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunu açıkladı. En çok ihbar gelen ilk 5 ilçe Bahçelievler (1171), Esenler (995), Küçükçekmece (937), Bağcılar (581) ve Avcılar (495) oldu.

"Tespitin ardından gerekli adımları atacağız"

Bakan Kurum sosyal medya hesabından hasar tespit çalışmalarındaki son durumu, "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız" mesajıyla paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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