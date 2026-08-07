Tatilciler Yola Çıkınca Tekirdağ Yolunda Trafik Yoğunluğu

Hafta sonunu Tekirdağ ile Trakya'daki turizm bölgelerinde geçirmek isteyen tatilciler yola çıkınca, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda kent girişi istikametinde yoğun trafik oluştu.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların İstanbul'dan Tekirdağ ve çevre illere doğru yola çıkmasıyla, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu yaşandı. Özellikle Tekirdağ girişi istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman yavaş ilerledi. Görüntülenen yoğunlukta, geliş yönündeki şeritlerde kilometrelerce araç kuyruğu dikkat çekti. İstanbul yönünde ise ulaşımın normal seyrinde devam ettiği görüldü.

Yetkililer, hafta sonu boyunca trafik yoğunluğunun devam edebileceğini belirterek sürücülere hız kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri çağrısında bulundu. Özellikle yaz sezonunda hafta sonları İstanbul'dan Tekirdağ ve Trakya sahillerine yönelik araç hareketliliğinin arttığı gözleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı