İstanbul'dan Gelip, Sinop'a Yerleşen Besici: 'Büyük Hayallerle Geldik Ama Hiç Randıman Alamadık'

Sinoplu besici Necip Beser, “Bir hayvan, haftada bir torba yem yiyor. 1 torba yem 330 TL ediyor. 6 tane hayvan aşağı yukarı 3 bin TL yapar. Ayda 12 bin TL yapar. Bugün 20 tane hayvanım olsa yine de işin içinden çıkamıyorsun. Büyük hayallerle geldik ama hiç randıman alamadık” dedi.

MUSTAFA USTA

Sinoplu besici Necip Beser, "Bir hayvan, haftada bir torba yem yiyor. 1 torba yem 330 TL ediyor. 6 tane hayvan aşağı yukarı 3 bin TL yapar. Ayda 12 bin TL yapar. Bugün 20 tane hayvanım olsa yine de işin içinden çıkamıyorsun. Büyük hayallerle geldik ama hiç randıman alamadık" dedi.

Sinop kent merkezine bağlı Fidanlık köyünde besicilik yapan Necip Beser, İstanbul'dan Sinop'a büyük hayallerle geldiğini, fakat ekonomik maliyetler nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Beser, "Biz işin içinden çıkamıyoruz. Nasıl yapacağız bu hayvancılığı? Buraya bir ekin ektik. 20 dönüm yere 5 bin TL mazota para verdik. 7 bin TL gübreye verdik. Aldığımız 6 torba gübre. En basit gübreden bahsediyoruz. Bu hayvancılık böyle olmaz" diye konuştu.

"DESTEK İSTİYORUZ, 'NEYİN VAR' DİYORLAR"

Necip Beser şunları söyledi:

"Ben İstanbul'dan 2020 senesinde Sinop'a geldiğimde yemin torbası 45-50 TL civarındaydı. Bugün yemin torbası 350 TL. 2021 yılında ise gübrenin torbasını 100 TL'ye aldım. Bugün aynı gübreyi 535 TL'ye aldım. Bu ekonomik boyutta çok aşırı derecede. Biz buraya o kadar yatırım yaptık ama bu yatırımlar boşa oldu. 2020 yılında meraktan geldim buraya sonra yatırım yaptım. Ev yaptık. Büyük hayallerle geldik ama hiç randıman alamadık. 5,6 tane hayvanla anca kendimizi çeviriyoruz. Bugün haftada 1 hayvan 1 torba yem yiyor. 1 torba yem 330 TL ediyor. 6 tane hayvan aşağı yukarı 3 bin TL yapar. Ayda da 12 bin TL yapar. Bugün 20 tane hayvanım olsa yine de bu işin içinden çıkamıyorsun. Elektrik faturası 750 TL geldi. Geçen ay da 682 TL geldi.

Haydi bu hayvancılığı gel de yap burada. Nasıl yapacağız hayvancılığı? Nasıl kaynak sağlayacağız? Et almaya gidiyorsun 275 TL olmuş kıymanın kilogramı. İstanbul'da 330 TL diyorlar. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. Destek istiyoruz, 'neyin var' diyorlar. Ben burayı oğlumun üstüne yaptım, kendisi İstanbul'da mimar. Çocuklara diyorum gelin diye, 'baba orada ne yapacağız, hayvancılık mı kaldı' diyorlar. Oğlum mimarlık yapıyor, 15 bin TL maaş alıyor. O kadar masraf etmeme rağmen, o kadar okutmama rağmen koskoca mimar asgari ücretten bir tık yukarıda maaş alıyor. Gel hayvancılık yapalım diyorum, 'baba maliyetleri görmüyor musun, nasıl yapalım' diyor. Biz işin içinden çıkamıyoruz. Nasıl yapacağız bu hayvancılığı? Buraya bir ekin ektik. 20 dönüm yere 5 bin TL mazota para verdik. 7 bin TL gübreye verdik. Aldığımız 6 torba gübre. En basit gübreden bahsediyoruz. Bu hayvancılık böyle olmaz."