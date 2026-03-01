İran Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'daki İran Konsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi. Ülkede 40 gün yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi.
İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti.
40 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi. Alınan yas kararı kapsamında İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı