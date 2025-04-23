İstanbul'daki Deprem Bilecik'te Paniğe Neden Oldu
Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedildi ve vatandaşlar dışarı fırladı. Cep telefonları ile iletişim kesilince paniğe yol açıldı.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarındaki meydana gelen deprem Bilecik'te de hissedilirken, paniğe yol açtı.
Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin Bilecik ve tüm ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar kendilerini ev ve işyerlerinden dışarı atarken, Atatürk Parkı'na geldiler. Burada vatandaşlar cep telefonu hatlarının gittiğini ve İstanbul'da yaşayan akrabalarına ulaşamadıklarını dile getirdiler. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel