İstanbul'daki Deprem Bilecik'te Paniğe Neden Oldu

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarındaki meydana gelen deprem Bilecik'te de hissedilirken, paniğe yol açtı.

Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin Bilecik ve tüm ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar kendilerini ev ve işyerlerinden dışarı atarken, Atatürk Parkı'na geldiler. Burada vatandaşlar cep telefonu hatlarının gittiğini ve İstanbul'da yaşayan akrabalarına ulaşamadıklarını dile getirdiler. - BİLECİK