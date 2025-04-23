İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

İstanbul'daki Deprem Bilecik'te Paniğe Neden Oldu

İstanbul'daki Deprem Bilecik'te Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedildi ve vatandaşlar dışarı fırladı. Cep telefonları ile iletişim kesilince paniğe yol açıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarındaki meydana gelen deprem Bilecik'te de hissedilirken, paniğe yol açtı.

Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin Bilecik ve tüm ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar kendilerini ev ve işyerlerinden dışarı atarken, Atatürk Parkı'na geldiler. Burada vatandaşlar cep telefonu hatlarının gittiğini ve İstanbul'da yaşayan akrabalarına ulaşamadıklarını dile getirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.