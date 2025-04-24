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İstanbul'daki 6.2 Büyüklüğündeki Depremde Cemaati Sarsıntı Anında Tekbirle Bekledi

İstanbul'daki 6.2 Büyüklüğündeki Depremde Cemaati Sarsıntı Anında Tekbirle Bekledi
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Ağa Camii'nde cami imamı ve cemaat, sarsıntıyı tekbir ve salavatlarla bekledi. Anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2'lik depreme Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Ağa Camii'nde yakalanan cami imamı ile cemaat, sarsıntının bitmesini tekbir ve salavatlar getirerek bekledi. Avizenin beşik gibi sallandığı ve cemaatin bir an olsun yerinden kıpırdamadığı o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Vatandaşların bir kısmı evlerinde, bir kısmı ise dışarıda oldukları esnada depreme yakalandı. Depremden etkilenen illerden Sakarya'da da vatandaşlar panik içinde sokağa döküldü. Depreme Adapazarı ilçesindeki Ağa Camii'nde yakalanan cami imamı ile cemaati ise sarsıntının bitmesini tekbir ve salavatlar getirerek bekledi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cami içerisinde bulunan avizenin adeta beşik gibi sallandığı o esnada cemaatin ise yerlerinden hareket etmeyerek tekbir ve salavatlar getirdiği anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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