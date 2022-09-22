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İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67

Yerel Haberler

İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67100 Karayolu'nda ve Ataşehir'de trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67

İSTANBUL İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Maltepe D-100 Karayolu'nda ve Ataşehir'de trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir'de yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken sürücüler ise zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 67 olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Yerel

D-100 Karayolu Ataşehir İstanbul Maltepe Genel Yerel Güncel Haberler

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