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İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı
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İstanbul'da akşam saatlerinde meydana gelen kısa süreli yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, şehrin birçok noktasından gözlemlendi ve görsel bir şölen sundu. Taksim'de gün batımını izleyen turistler ve vatandaşlar bu manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul'da akşam saatlerinde kısa süreli yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı.

İstanbul'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu. Öte yandan Taksim'de ise gün batımını gören turistler ve vatandaşlar ile cep telefonu kameraları ile manzarayı görüntüledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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