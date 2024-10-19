İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

İstanbul'da akşam saatlerinde kısa süreli yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı.

İstanbul'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu. Öte yandan Taksim'de ise gün batımını gören turistler ve vatandaşlar ile cep telefonu kameraları ile manzarayı görüntüledi. - İSTANBUL