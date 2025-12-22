Haberler

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 82'ye ulaştı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 90'ı bulurken, Avrupa Yakası'nda bu oran yüzde 76 olarak ölçüldü.

  • İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü.
  • Anadolu Yakası'nda saat 08.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a dayandı.
  • Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ilk günü sabah saatlerinde şiddetini artıran yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü.

ANADOLU YAKASINDA RESMEN TRAFİK DURDU

Avrupa Yakası'nda özellikle köprü istikametlerinde yoğun trafik görülürken, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşladı. Bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti. Özellikle Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 90'a dayanırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 76 olarak ölçüldü.

