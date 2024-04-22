İstanbul'da Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu

İstanbul'da Üsküdar- Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar isyan etti.

Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için istasyona gelen vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti. Arıza devam ederken metro istasyonunda ise yoğunluk oluştu. Metroya arıza nedeniyle binemeyen vatandaşlar minibüs ve otobüsle işe ve okula gitmeye çalıştı. Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Konuyla ilgili Metro İstanbul sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonumuzdan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi. - İSTANBUL