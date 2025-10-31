Haberler

İstanbul'da Sonbahar Güzelliği: Kandilli'de Renk Cümbüşü

İstanbul'da Sonbahar Güzelliği: Kandilli'de Renk Cümbüşü
Güncelleme:
İstanbul'un Üsküdar Kandilli semtinde sonbaharın gelişi, eşsiz doğa manzaraları ve tarihi yapılarla birleşiyor. Dron ile kaydedilen görüntüler, Boğaz'ın huzurlu yüzünü ve renk cümbüşünü gözler önüne seriyor. Kandilli, tarihi yalılara ve restore edilmiş ahşap evlere ev sahipliği yaparak, hem doğa hem tarih severler için vazgeçilmez bir nokta haline geliyor.

İstanbul'da sonbaharın gelişiyle birlikte, şehrin en güzel noktalarından biri olan Üsküdar Kandilli'de doğa adeta renk cümbüşüne büründü. Yeşilin, turuncunun ve kırmızının tonlarının gün batımıyla birleşmesi, Boğaz hattında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kış mevsiminin habercisi olan sonbahar, İstanbul Boğazı boyunca eşsiz manzaralar sunarken, özellikle Kandilli çevresinde dron ile kaydedilen görüntüler eşsiz bir atmosferi gözler önüne serdi. Boğaz'ın mavisi, gün batımının altın tonlarıyla bütünleşirken, bölgedeki ormanlık alanların sarı ve kızıl yaprakları tabloyu andıran bir görünüm oluşturdu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün görkemli siluetiyle birleşen bu manzara, İstanbul'un doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi dokusunu da ön plana çıkartı. Şehrin yoğunluğundan uzak konumuyla Kandilli, Boğaz'ın huzurlu yüzünü yansıtan en özel semtlerden biri olarak öne çıkıyor. Üsküdar'ın kıyı şeridinde sıralanan tarihi yalılardan bazıları da bölgeye ayrı bir estetik katıyor. Kıbrıslı Yalısı, İsmail Paşa Yalısı, Abud Yalısı, Kont Ostrorog Yalısı, Hadi Semi Yalısı ve Edib Efendi Yalısı hem mimari zarafetleri hem de geçmişten günümüze uzanan tarihi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kandilli'nin iç kesimlerinde ise restore edilmiş ahşap evler, eski İstanbul'un karakteristik mimarisini yaşatıyor. Bu yapılar arasında yer alan taş mimarili Glavany Köşkü, semtin tarihi kimliğini yansıtan önemli örneklerden biri olarak biliniyor. Sonbaharın tüm güzelliklerini bir arada sunan Kandilli, İstanbul'da hem doğa hem tarih severler için görülmeye değer bir nokta haline geliyor. Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla birleşen bu renkli sonbahar tablosu, şehrin kültürel ve doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
