İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlatırken o anlar dron kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu ve sağanakla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Megakent semalarında görsel şölen oluşturan o anlar dron kamerasına yansıdı.
İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağışla birlikte etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. O anlar dron kamerasına yansıdı.
İstanbul'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla beraber, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşekler, megakent semalarında görsel şölen oluştururken, o anlar dron kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı