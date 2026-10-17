İstanbul'da selin sürüklediği araç Cendere yolu köprüsü altında sıkışmış bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde sürüklenen bir araç, Cendere yolu üzerindeki köprü altında sıkışmış halde bulundu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, araç üzerinde inceleme başlattı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı selin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında, sel sularının sürüklediği bir aracın Ayazağa deresi ile Kağıthane deresinin birleştiği noktada bulunan köprünün altında sıkıştığı tespit edildi. Aracın bulunduğu noktada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, araç üzerinde inceleme yapıyor. Selin etkisiyle sürüklendiği belirtilen aracın içinde herhangi bir kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı