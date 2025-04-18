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İstanbul'da Sahte İkiz Plaka Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Gaziosmanpaşa'da düzenlediği operasyonda 5 milyon değerinde 215 sahte araç plakası ele geçirdi. Üç zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkiz plaka üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Gaziosmanpaşa'da operasyon yaptı. Operasyonda 5 milyon değerinde 215 sahte plaka ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken yakalanan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da sadece 'Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu' tarafından basılarak üretimine izin verilen araç plakalarının, federasyonun mührünün sahtesi kullanılarak sahte ikiz plaka şeklinde üretildiği bilgileri sonrası harekete geçti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ekiplerin resmi belgede ve mühürde sahtecilik yapanlara yönelik yürüttüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele doğrultusundaki çalışmaları çerçevesinde zanlılara 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı belirtildi. Takipler sonucunda 13 Nisan'da 2 adreste 3 şüpheliye ait ikamet ve depoda eş zamanlı operasyon yapıldı. Piyasa değeri 5 Milyon TL olan 215 adet sahte araç plakası (sahte- ikiz olarak piyasaya sürülen), 1 adet sahte federasyon mührü, 1 tane QR kod üretmeye yarayan yazıcı, 5 adet plaka yapımında kullanılan press makinası, 500 tane metal kalıp ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıs ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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