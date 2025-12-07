Haberler

Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

İstanbul'da etkili olan sağanak, toplu taşımayı da vurdu. İki ayrı otobüste tavanlardan akan sular, yolculara zor anlar yaşattı. Bir kadın yolcunun ıslanmamak için otobüs içinde şemsiye açması ise sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

İstanbul'da gün boyunca etkili olan sağanak yağış, trafikte olduğu gibi toplu taşımada da aksamalara neden oldu. Yağmurun etkisiyle bazı İETT otobüslerinin tavanlarından içeriye su sızdı, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

98AB Halkalı–Bakırköy hattında seyreden bir otobüste tavanın çeşitli noktalarından su akmaya başlayınca yolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Oturduğu yerde ıslanmamak için şemsiye açan bir kadın yolcu, seferin kalan kısmını bu şekilde tamamladı. O anlar başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Benzer bir durum Arnavutköy'de de yaşandı. 36AY Arnavutköy–Yenibosna hattında seyreden otobüsün tavanından da adeta yağmur gibi su aktığı görüldü. Yolcular, su sızıntısı nedeniyle zor anlar yaşarken görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (20)

Haber YorumlarıÇağatay Miroğlu:

Herkes seçtikleri ile yönetilir.

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

otobüsün bijonlarından biride gevşeyip yalama olmuş diyorlar giderken gacır gucur diye ses çıkarıyormuş hep imamoğlu yüzünden oluyor

yanıt13
yanıt14
Haber YorumlarıFeza Can:

Abartmayın aq akpli zamanlarda hiç aklımıza gelmedi damlatan otobüsler herkes trol olmuş akp ye hizmet etmeye çalışıyor eski akpli belediye neler neler götürüp kimlere paralar dağıttı ekoya teslim etmedikleri belediyeden belgeler çaldılar sonra gel bunların ahlak derslerine inan yemezzzzzler

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme152
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇomak:

Hırsızlıkta kimse ekonun eline su dökemez..

yanıt80
yanıt25
Haber YorumlarıVatansever:

At yalanı severim inananı

yanıt37
yanıt13
Haber YorumlarıSadi:

Ekoya baş hırsız ödülü verilmeli

yanıt44
yanıt12
Haber YorumlarıOnur Yener:

Islan, ıslan ıslanmayan Tayyipçi...

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

cam açık tabiki içeriye su girer

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Tavan tavan..tavanda cAm mı var

yanıt41
yanıt4
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
