İstanbul'da Sabaha Karşı Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı

İstanbul'da, sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, Beyoğlu Taksim'de vatandaş ve turistlere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Birçok ilçede olduğu gibi Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaş ve turistler zor anlar yaşadı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken bazıları ise koşarak kaçmaya çalıştı. - İSTANBUL