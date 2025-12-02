Haberler

İstanbul'da Sabah Sis Etkili Oldu: Gemi Trafiği Askıya Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dronla görüntülendi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki sis manzarası dron kamerasına yansıdı.

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sisle kaplandı. Boğaz ve çevresinde de sis bulutları görüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki sis manzarası havadan görüntülendi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de geçici süreyle askıya alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Avukat sitede terör estirdi! 40 araç zarar gördü

Avukat sitede terör estirdi! Tam 40 araca aynısını yaptı
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.