İstanbul'da Sabah Sis Etkili Oldu: Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki sis manzarası dron kamerasına yansıdı.

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sisle kaplandı. Boğaz ve çevresinde de sis bulutları görüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki sis manzarası havadan görüntülendi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de geçici süreyle askıya alındı. - İSTANBUL