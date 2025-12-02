İstanbul'da Sabah Sis Etkili Oldu: Gemi Trafiği Askıya Alındı
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dronla görüntülendi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki sis manzarası dron kamerasına yansıdı.
Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sisle kaplandı. Boğaz ve çevresinde de sis bulutları görüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki sis manzarası havadan görüntülendi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de geçici süreyle askıya alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel