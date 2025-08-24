İstanbul'da Sabah Sağanak Yağış Turistleri Şaşırttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinde Taksim Meydanı'nda aniden başlayan sağanak yağış, turistler ve vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Birçok kişi şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları koşarak yağmurdan kaçtı.

İstanbul'da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Süper Lig'in eski yıldızı Elneny, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi

3 çocuğunun annesi, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Tutuklu belediye başkan yardımcısıyla cezaevinde evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.