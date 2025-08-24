İstanbul'da Sabah Sağanak Yağış Turistleri Şaşırttı
İstanbul'da sabah saatlerinde Taksim Meydanı'nda aniden başlayan sağanak yağış, turistler ve vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Birçok kişi şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları koşarak yağmurdan kaçtı.
İstanbul'da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel