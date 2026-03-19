İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde, Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi. İstanbul Valiliği Fuaye Salonu'nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kaymakamlar, ilgili kurumların müdürleri, bölge müdürleri ve valilik personeli katıldı. Vali Gül, alanda bulunanlarla el sıkışarak bayramlarını kutladı. - İSTANBUL

