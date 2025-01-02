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İstanbul'da Pakistan Deniz Kuvvetleri için Milli Gemi Üretimi Devam Ediyor

İstanbul'da Pakistan Deniz Kuvvetleri için Milli Gemi Üretimi Devam Ediyor
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İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Türkiye'nin inşa ettiği PN MILGEM gemisinin millilik oranının yüzde 75 olduğunu açıkladı. Pakistan Deniz Kuvvetleri için toplamda 4 adet gemi inşa ediliyor.

İstanbul'da Pakistan Deniz Kuvvetleri için inşa edilen PN MILGEM'sinde yerli ve milli olarak üretim yapan Türk firmalarının sistemleri kullanılıyor. İnşası devam eden gemi hakkında bilgi veren İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, " Türkiye'nin bu gemi için kullandığı millilik oranı yüzde 75'dir. Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet gemi inşa edilmektedir. 2 tanesi tersanemizde 2 tanesi de dost ve kardeş Karaşi Askeri Tersanesi'nde inşa edilmektedir. Ülkemizin Savunma Sanayii'ndeki en büyük ihracat kalemi olmuştur" dedi.

Devletten Devlete Anlaşma modeli ile Pakistan Deniz Kuvvetleri için Türkiye ve Pakistan'da inşa edilen PN MILGEM gemilerinin yapımına devam ediliyor. Türkiye' de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen gemi İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yapılıyor. MİLGEM tasarımı esas alınarak yapılan gemi de yerli ve milli olarak geliştirilen ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN sistemleri de kullanıyor. Türk mühendisler tarafından tasarlanan gemide Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin istekleri de göz önünde tutuluyor. Torpido çalıştırma sistemleri, elektronik destek sistemleri, lazer ikaz sistemleri, sonar sistemleri Türk mühendisler tarafından yerli milli olarak geliştirildi. Tüm bu sensör ve silah sistemleri de yine yerli ve mili olarak geliştirilen ADVENT komuta kontrol sistemiyle entegre edilecek. Türkiye'nin gemideki yerlilik oranı yüzde 75 oranında. Gemi 108,2 metre boya, genişliği 14,8, dizayn draftı 4,1 metre, azami sürati 26 knots, intikal sürati 14 knots, tonajı 2 bin 985, seyir siası 14 knot süratte sahip. Gemi 142 personel kapasitesine sahip olacak.

"Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet gemi inşa edilmektedir"

PN MİLGEM hakkında bilgi veren İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, "Ülkemizde kamu ve özel 89 adet tersane bulunmaktadır. Bu tersaneler arasında gerek kapasite gerek iş potansiyeli açısından ülkemizin en büyük tersanesi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'dır. Radarından, pervanesine, demir ırgatından, komuta kontrol sistemlerine kadar tüm sistemlerin bakımlarının onarımların yapılabildiği bir tesise sahibiz. ASFAT ana yükleniciliğinde Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet gemi inşa edilmektedir. Sözleşmesi imzalanan bu projede 2 tanesi tersanemizde 2 tanesi de dost ve kardeş Karaşi Askeri Tersanesinde inşa edilmektedir. Ülkemizin savunma sanayiindeki en büyük ihracat kalemi olmuştur. Geminin MİLGEM tasarımı esas alınmakla birlikte Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına uygun olarak devlet malı malzeme süresinde verildiği şekildeki silah ve sistemler entegre edilmektedir. Bu vesileyle başka bir ülkenin silahlarını da rahatlıkla entegre edilebildiği bir yapıya bir tasarıma sahip olduğumuz rahatlıkla söylenebilir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin bu gemi için kullandığı millilik oranı yüzde 75'dir"

Türkiye'nin gemi için kullandığı yerlilik oranın yüzde 75 oranında olduğunu ifade eden Yetkin, "Satıhtan satıhtan P282 adı verilen güdümlü mermileri, satıhtan havaya güdümlü mermileri, topları da sayılabilmektedir. Pakistan ve Türk sistemlerinin toplam konfigürasyonundaki ağırlığı yüzde 75 seviyesinde. Torpido çalıştırma sistemleri, elektronik destek sistemleri, lazer ikaz sistemleri, sonar sistemleri milli olarak geliştirilmiştir. Tüm bu sensör ve silah sistemleri mili olarak geliştirdiğimiz ADVENT komuta kontrol sistemiyle entegre edilmiştir. Türkiye'nin bu gemi için kullandığı millilik oranı yüzde 75'dir. Geçmişten aldığımız tarihi güçle evrensel teknoloji milli çözüm ilkesi doğrultusunda harp gemilerimizi maliyeti etkin ve zamanında inşa ve modernize edilebilmektedir. Bu gelişmiş alt yapılarımızı dost ve kardeş ülkelerle de paylaşmaktayız. Tersanemiz özellikle dost ve kardeş ülkelerin askeri heyetleri tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Gelen misafirler gördükleri alt yapılardan gelişmişlik düzeyimiz konusundan hayranlıklarını ifade etmektedir. Bu aşamada dünyanın sayılı tersanelerinden olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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