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İstanbul’da muhteşem gün doğumu mest etti

İstanbul’da muhteşem gün doğumu mest etti
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İstanbul’da sabah saatlerinde güneşin doğuşu ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

İstanbul'da sabah saatlerinde güneşin doğuşu ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

İstanbul'da gün doğumuyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Avrupa Yakası'nda güneşin yüzünü gösterdiği esnada beliren kızıllık gün doğumunu görsel şölene dönüştürdü. Evlerinden çıkarak işe giden vatandaşlardan bazısı o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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