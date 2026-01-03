Haberler

İstanbul'da lodos etkili oluyor: Fatih ve Zeytinburnu'nda dev dalgalar
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava yerini etkili bir lodos rüzgarına bıraktı. Meteoroloji uyarıları sonrası dalgalar sahillerde oluştu ve deniz ulaşımında sefer iptalleri gerçekleşti.

İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini lodosa bıraktı. Fatih ve Zeytinburnu sahilinde dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Fatih ve Zeytinburnu sahilinde etkili olan lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda dalgalar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
