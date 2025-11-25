İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da sabah saatlerindeki kötü hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları ve İDO vapur seferleri iptal edildi. Özellikle Beykoz-Eminönü ve Yalova-Pendik seferleri etkilendi.
- İstanbul'da kötü hava şartları nedeniyle Şehir Hatları ve İDO vapur seferleri iptal edildi.
- Şehir Hatları'nın Beykoz-Eminönü, Beykoz-Üsküdar ve Sarıyer-Eminönü hatlarında sabah seferleri iptal oldu.
- İDO'nun Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova hatlarında 10.00-20.00 saatleri arasındaki tüm seferler iptal edildi.
İstanbul'da kötü hava şartları sebebiyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki seferlerin iptal olduğu açıklandı.
İptal olan seferler
Şehir Hatları:
06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri
07.00 Beykoz-Eminönü Seferi
07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi
07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi
İDO:
08.00 Yalova-Pendik ve 09.00Pendik-Yalova
10.00'dan 20.00'a kadar olan bütün Yalova Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.