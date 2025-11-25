Haberler

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerindeki kötü hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları ve İDO vapur seferleri iptal edildi. Özellikle Beykoz-Eminönü ve Yalova-Pendik seferleri etkilendi.

  • İstanbul'da kötü hava şartları nedeniyle Şehir Hatları ve İDO vapur seferleri iptal edildi.
  • Şehir Hatları'nın Beykoz-Eminönü, Beykoz-Üsküdar ve Sarıyer-Eminönü hatlarında sabah seferleri iptal oldu.
  • İDO'nun Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova hatlarında 10.00-20.00 saatleri arasındaki tüm seferler iptal edildi.

İstanbul'da kötü hava şartları sebebiyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki seferlerin iptal olduğu açıklandı.

İptal olan seferler

Şehir Hatları:

06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri

07.00 Beykoz-Eminönü Seferi

07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi

07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi

İDO:

08.00 Yalova-Pendik ve 09.00Pendik-Yalova

10.00'dan 20.00'a kadar olan bütün Yalova Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 409.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu

Yaptıkları program başlarını yaktı! İddia: Fuhşa özendirme
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Seyir halindeki araca isabet etti! Korku dolu anlar kamerada
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var

Süper Lig'in yıldızından kötü haber: Ayağında kırık var
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi

Kılıçdaroğlu, CHP'ye savaş baltalarını çekti! Son açıklaması daha sert
Nereden nereye! Süper Lig'de formasını giydiği takımın stadyumunda şimdi köfte ekmek satıyor

Süper Lig'de oynuyordu! Şimdiyse o statta köfte ekmek satıyor
Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

O şehrimizde barajlarda su kalmadı, acil eylem planı devreye alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.