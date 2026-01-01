Üsküdar Kız Kulesi'nde yılbaşına özel ışık şovu mest etti

İstanbul yeni yıla görsel bir şölenle girdi. Üsküdar'da bulunan tarihi Kız Kulesi, yılbaşı gecesinde düzenlenen ışık şovuyla renklere büründü. Boğaz'ın simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki görsel şölen, havadan görüntülendi.

Yeni yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ışık şovunda, kule farklı renk ve desenlerle aydınlatıldı. Boğaz manzarasıyla bütünleşen ışıklar, yılbaşı gecesi İstanbul'a ayrı bir atmosfer kattı.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, Kız Kulesi'nin ışıklarla oluşturduğu etkileyici görsel ve Boğaz hattının gece silueti net bir şekilde görüldü. Yılbaşına özel hazırlanan ışık şovu, İstanbul'un tarihi dokusu ile modern teknolojinin buluştuğu anlardan biri olarak hafızalara kazındı. - İSTANBUL