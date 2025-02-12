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İstanbul'da Kar Yağışının Ardından Bastıran Sis Görüntüleri

İstanbul'da Kar Yağışının Ardından Bastıran Sis Görüntüleri
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İstanbul genelinde 2 gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrası Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde etkili olan sis, dron ile havadan görüntülendi. Görüş mesafesinin düştüğü anlarda ortaya çıkan tablo kartpostal güzelliğinde.

İstanbul genelinde 2 gündür yaşanan kar yağışı ardından birçok ilçede sis etkili oldu. Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde aniden bastıran sisin dron ile havadan nefes görüntüleri kaydedildi.

Kent genelinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde öğlen saatlerine doğru yerini sise bıraktı. Trafikte zaman zaman görüş mesafesi de düşerken nefes kesen sis bulutları gökyüzünden dron ile havadan da görüntülendi. Binaların arasında kaybolan sis görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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