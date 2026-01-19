Kar yağışı nedeniyle Mahmutbey Metrosunda oluşan yoğunluk seferlerde aksamalara neden oldu

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi. İETT otobüsleri yokuşlarda kalırken, metro ve metrobüs seferlerinde aksamalar meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar Mahmutbey Metro istasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

