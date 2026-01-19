Haberler

Kar yağışı nedeniyle Mahmutbey Metrosunda oluşan yoğunluk seferlerde aksamalara neden oldu

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda büyük aksamalar yaşandı. İETT otobüsleri yokuşlarda kaldı, metro ve metrobüs seferleri aksadı. Mahmutbey Metro istasyonunda vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi. İETT otobüsleri yokuşlarda kalırken, metro ve metrobüs seferlerinde aksamalar meydana geldi. Kar yağışının etkisi raylı sistemlerde de hissedildi. Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar, Mahmutbey Metro istasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
