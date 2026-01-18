Haberler

İstanbul'da gece saatlerinde yağması beklenen kar aralıklarla etkisini gösterdi

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarıları doğrultusunda, İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle Taksim Meydanı'nda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Kar yağışı, şehrin kuzey kesimlerinde yoğun bir şekilde hissedilirken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarda bulunduğu kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla etkili oldu.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla etkisini gösteren ve beklenen kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla etkisini gösterdi. Kar yağışı özellikle şehrin kuzey kesimlerinde etkili oldu. Farklı şiddetlerde yağan kar ara sıra da olsa etkisini gösterdiği anda Taksim'de yerli ve yabancı turistler telefonlarına sarıldı ve fotoğraf çektirmeye başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan yağış kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı turistler Taksim Meydan'ında kısa süreli de olsa etkili olan kar yağışının altında bol bol fotoğraf çektirdi.

Gece boyu kısa aralıklarla etkili olacak karın yağışı pazar günün ilk ışıklarıyla birlikte pazartesi gününe kadar etkili olmaya devam edeceği hafta ortasına doğru ise yerini yağmurlu havaya bırakması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
