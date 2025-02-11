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İstanbul'da Kar Yağışı Sebebiyle Beykoz ve 7 İlçede Eğitime Ara Verildi

İstanbul'da Kar Yağışı Sebebiyle Beykoz ve 7 İlçede Eğitime Ara Verildi
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Beykoz ve çevresindeki 7 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Öğrenciler, tatil vesilesiyle karın tadını çıkarttılar.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Beykoz ve 7 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Anadolu Yakası'nda ise yağışın en etkili olduğu ilçe Beykoz oldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Beykoz'da okullar bugün tatil edildi. Okulların tatil edilmesiyle öğrenciler evlerine erken gitti.

Beykoz Paşabahçe Ortaokulu öğrencileri tatilin ve karın keyfini çıkardı. Okul öğrencilerinden Elanur Doğan, "Kar yağmasına sevindim, okulların tatil olması güzel oldu, birazcık dinlenebiliriz. Bayadır kar yağmıyordu, çocuklar olarak mutlu olduk. Okulların tatil olmasına sevindim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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