Haberler

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de havadan kar manzarası

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de havadan kar manzarası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de gece saatlerinde yaşanan kar yağışları, sabah saatlerinde oluşan eşsiz manzaralarla dron ile görüntülendi. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, İstanbul genelinde kar yağışı etkili oldu ve hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü.

İstanbul'un yüksek rakımlı ilçelerinden Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de gece saatlerinde yaşanan kısa süreli kar yağışları ve ardından yaşanan soğuk sonrası sabah saatlerinde oluşan görsel şölen dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerin ardından, İstanbul genelinde dün aralıklarla kar yağışı yaşanmıştı. Akşam saatlerinde yağan kar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde de etkili oldu. Sabaha karşı eksi derecelere düşen hava sıcaklığı ile birlikte yükseklerde kar örtüsü kendini korudu. Kar yağışı sonrası oluşan manzara, dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım

Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Meclis'teki kavgaları bitirecek düzenleme! Kavgacı vekillerin maaşları kesilecek

Meclis'teki bu görüntüler tarih oluyor! Maaş kesintisi gündemde
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı

Uyuşturucu çetesinin kuryesi, polisi mesleği sayesinde atlatıyormuş
Uzun zamandır sessizdi! Mesut Özil'den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler

Mesut Özil'den Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler: Bu takım...
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu