Haberler

İstanbul'da gün boyu beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi

İstanbul'da gün boyu beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarıları sonrası, İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu. Özellikle kuzey kesimlerinde yoğunlaşan yağışlar, Taksim Meydanı'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarda bulunduğu kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla etkisini gösteren ve beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Özellikle kuzey kesimlere yağan kar aralıklarla gece boyu yağmaya devam etti. Kar Sarıyer, Avcılar, Beylikdüzü ve Güngören'de lapa lapa yağarken Taksim'de kısa süreli etkili olan yağış kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı turistler Taksim Meydan'ında kısa süreli de olsa etkili olan kar yağışının altında bol bol fotoğraf çektirdi.

Gece boyu aralıklarla etkili olacağı belirtilen kar yağışının sabah saatlerinde yoğunluğunu kaybederek öğle saatlerinde yerini güneşli hava bırakması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı

Teyzesini öldürdü, cesedini kolonya döküp yaktı!
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş