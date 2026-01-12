Haberler

Esenler'de kar yağışı

İstanbul'un Esenler ilçesinde etkili olan kar yağışı, zamanla şiddetini artırarak vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağış, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu.

İstanbul'un Esenler ilçesinde kar yağışı etkili olurken yağışın zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, Esenler'de de zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

