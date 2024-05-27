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İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem

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İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları attı.

İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

İsrail'in Refah kentine yönelik yaptığı saldırı sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Camii önünde toplanan binlerce vatandaş, yürüyerek İsrail Başkonsolosluğu binası önüne geldi. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. Bazı göstericilerin polisin kurduğu güvenlik bariyerini aşmaya çalışması nedeniyle arbede yaşandı. Arbedeyi ise yine vatandaşlar araya girerek sonlandırdılar. Vatandaşlar Filistin için yapılan duanın ardından dağıldılar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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