İstanbul'da Havai Fişek ve Patlayıcı Maddelerin Satış ve Kullanımı Yasaklandı

İstanbul Valiliği tarafından il genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 29 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği, il genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 29 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır. İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak; İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır. İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL