İstanbul'da Hava Sıcaklıkları Artınca Bebek Sahili Dolu

İstanbul'da Hava Sıcaklıkları Artınca Bebek Sahili Dolu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar serinlemek için Bebek sahiline akın etti. 33 dereceyi bulan sıcaklıklar, özellikle Pazar günü sahilde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da yükselen hava sıcakları sonrası vatandaşlar serinlemek için çeşitli çözüm ararken, Pazar gününü fırsat bilen bazı vatandaşlar, Bebek sahiline akın etti.

İstanbul'da son günlerde yükselen hava sıcaklıkları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Termometreler 33 derece gösterirken, bunaltıcı havadan etkilenen vatandaşlar, Pazar gününü de fırsat bilerek İstanbul'un sahillerine akın etti. Mega kentin yoğun olan noktalarından Bebek Sahili'nde vatandaşlar denize girerek serinledi.

Öte yandan, yerli ve yabancı turistler dolaşmak için Yıldız Parkı'na da uğrayanlar, serinlemek için gölge yerler bulmak için çaba sarf etti.

"Geçen seneye göre daha bir yoğunluk var"

Esenler'den Bebek Sahili'ne serinlemek için geldiğini söyleyem Cihan Aslan, "Esenler'den geliyoruz arkadaşlar ile beraber. Buranın denizi temiz ve ortam çok güzel olduğu için hep burayı tercih ediyoruz. Serinlemek için denize giriyoruz bizim içinde iyi oluyor. Mahalleden arkadaşlarımızla beraber geldik her sene garanti her hafta sonu buraya burada vakit geçiririz. Geçen seneye göre daha bir yoğunluk var. İnsanlar aileleriyle geliyor. Biz de ailelerimizle geliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada

5 gündür yanan kentimizde yerleşim yerleri bir bir boşaltılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho Ali Koç'u eleştirdi! Tercüman o sözleri çevirmedi

Mourinho Ali Koç'u eleştirdi! Tercüman korkudan o sözleri çevirmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.