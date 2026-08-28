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İstanbul'da 8 Derece Birden Sıcaklık Düştü, Tarihi Yarımadada Görsel Şölen

İstanbul'da 8 Derece Birden Sıcaklık Düştü, Tarihi Yarımadada Görsel Şölen
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İstanbul'da bunaltıcı sıcakların ardından öğleden sonra sıcaklık 8 derece düştü. Serin hava dalgasıyla tarihi yarımada üzerinde oluşan bulut hareketleri, time-lapse ile görsel şölen oluşturdu. Meteoroloji, gece sağanak uyarısı yaptı.

İstanbul'da haftalardır etkisini sürdüren bunaltıcı sıcak hava dalgası, öğleden sonra yerini serin havaya bıraktı. Meteoroloji verilerine göre şehir genelinde sıcaklıklar kısa sürede 8 derece birden düşerek rahat bir nefes aldırdı. Ani hava değişimiyle birlikte gökyüzünde oluşan hareketlilik, tarihi yarımada manzaralı time-lapse (zaman atlamalı) görüntülerle görsel bir şölene dönüştü.

Kentte termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği sıcak saatlerin ardından, kuzeyden gelen serin hava dalgası şehre giriş yaptı. Öğleden sonra saat 15: 00 sularında aniden bastıran bulut kütleleri, tarihi surlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Galata Kulesi üzerinden hızla geçiş yaptı.

İhlas Haber Ajansı ekiplerinin kaydettiği zaman atlamalı görüntülerde; gökyüzünün maviden koyu griye dönüştüğü ve kümülüs bulutlarının tarihi dokunun üzerinde dans edercesine süzüldüğü anlar saniye saniye yer aldı. Sıcaklık düşüşüyle birlikte Bosphorus üzerindeki gemilerin hareketi ve şehir silüetinin yeni havaya bürünmesi kameraya yansıdı.

Meteoroloji yetkilileri, serin havanın gece saatlerinde etkisini artıracağını ve yer yer sağanak yağış beklendiğini bildirdi. İstanbul sakinleri, ani düşen sıcaklık ve gökyüzü manzarasıyla keyifli bir gün yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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