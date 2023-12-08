Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Fırtına ve Dev Dalgaların Zararı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da yaşanan fırtına ve dev dalgalar sonucunda Garipçe ve Rumeli Feneri'ndeki işletmelerde büyük zararlar meydana geldi. Zarar gören esnaf, önlemlerin alınmasıyla bir daha böyle bir durumun yaşanmayacağını umut ediyor.

Fırtınada zarar gören Garipçe ve Rumeli Feneri'nde yaralar sarılıyor

İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan fırtına ve dev dalgalar sebebiyle zarar gören Garipçe ve Rumeli Feneri'ndeki işletmelerde yaralar sarılıyor. Öte yandan iş yerleri zarar gören esnaf, maddi olarak kayba uğradıklarını ve önlemlerin alınmasıyla bir daha bu durumun yaşanmayacağını düşündüklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen fırtına ve dev dalgalar kent genelinde birçok olumsuzluğa neden olmuştu. Sarıyer Garipçe'deki balıkçı barınakları ve restoranlara zarar vermişti. Barınaklar ve restoranlar dev dalgaların da etkisiyle yerle bir olmuştu. Fırtınada zarar gören noktalardan olan Garipçe ve Rumeli Feneri'ndeki işletme sahipleri de yetkililerin gerekli iyileştirme çalışmalarına yardımcı olduğunu ancak kalıcı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

"Babam 1959 doğumlu ve hayatında böyle şiddetli bir fırtına görmediğini söyledi"

Konuyla ilgili konuşan Garipçe'de balık restoran sahibi olan Emre Serter, "Babam 1959 doğumlu ve hayatında böyle şiddetli bir fırtına görmediğini söyledi. Zararlarımızı yavaş yavaş karşılıyoruz. Garipçe gibi balıkçı köyü olan her köyde bu mevsimlerde fırtına riski var. Kalıcı önlemlerin alınacağı söylendi. Biz kalıcı önlemler alınmadan sadece kendimizi ve işletmemizi koruyabiliriz. Bu fırtına gibi bir fırtınanın yine olmayacağının bir garantisi yok" diye konuştu.

Garipçe Muhtarı Elvan Aslan ise "Garipçe'de esnaf maddi olarak çok etkilendi. Özellikle fırtına günü çıkan haberlerin ardından müşterilerin sayısının azaldığından bugünlerde yeni yeni müşteri sayısı fırtına öncesi rakamlara gelmeye başladı. Kalıcı önlemler alınması için yetkilerle, irtibat halindeyiz. Önlemlerin alınmasının ardından bir daha böyle olaylar yaşanmayacağını temenni ediyoruz" dedi.

Rumeli Feneri'nde işletmecilik yapan Üzeyir Gökçe ise milyonlarca lira zararı olduğunu ve işletmesinin yıkıldığını belirterek, "Herkes yardıma geldi ama yeniden toparlanmamız 2 ayı bulacak. Yeniden fırtına gelecek diyorlar hazırlıkları ağırdan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rumeli Feneri İstanbul Garipçe Fırtına Yerel Haberler Doğal Afetler Genel Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Hafta sonu hava yağmurlu mu? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak? SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023 | Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri? Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası 2023 hangi tarihte, ayın kaçında? Filiz Taçbaş kimdir, kaç yaşında? Filiz Taçbaş hangi dizilerde oynadı? BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ 2023? Burç tarihleri niye, nasıl değişti? 2023 hangi ay hangi burç? Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında? Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title