Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim

İstanbul Fatih'te meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu iki bina çökerken, mahalle sakinleri dehşet anlatını anlattı. Patlamanın yaşandığı mahallede oturan Reyhan Özçalışkan isimli vatandaş, "Patlamayı duyduk, ben bomba zannettim. Öyle bir yüksek patlamaydı" dedi.

  • İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması sonucu iki bina çöktü.
  • Patlamada 11 kişi enkaz altında kaldı ve 1 kişi hayatını kaybetti.
  • Yaralanan vatandaşların tedavileri devam ediyor ve soruşturma sürüyor.

İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması nedeniyle iki binanın çöktüğü olayla ilgili konuşan mahalleli, büyük panik yaşadıklarını anlattı.

Ayvansaray Mahallesi'nde, doğalgaz patlaması sonrası iki binanın çökmesi sonucu 11 kişi enkaz altına kalmıştı. Yürütülen çalışmalar sırasında 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu tüm vatandaşlar enkaz altından çıkarılmıştı.

YARALANANLAR TEDAVİ ALTINDA

Ekiplerin enkazdaki çalışmaları tamamlanırken, konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Patlama sonrası yaralanan vatandaşların tedavileri devam ediyor.

"PATLAMAYI DUYDUK, BEN BOMBA ZANNETTİM"

Olayla ilgili konuyan mahalleli Necat Cankurtaran ise, "Uyuyordum sese kalktım. Geldik baktık, her taraf yıkılmış halde gördük. Benim dayım oturuyor bir tanesinde de. Hastanedeymiş, durumu iyiymiş, haberini aldık da" dedi.

Patlamanın yaşandığı mahallede oturan Reyhan Özçalışkan isimli vatandaş, "Patlamayı duyduk, ben bomba zannettim. Öyle bir yüksek patlamaydı. Sonra herkes kapıya çıktı. Herkes birine bakıyor. Bir de kuşlar böyle gökyüzünde sesli bir şekilde uçmaya başladı. Sonra buraya geldik, herkes geldi. Doğalgaz patlaması olduğunu söylüyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
