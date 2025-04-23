İstanbul'da Deprem Panik Yaratırken Bir Adam Çay Bardağıyla Sokağa İndi
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. Bağcılar'da bir adam elindeki çay bardağı ile dikkat çekti.
İstanbul'da depremde büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, Bağcılar'da bir vatandaş sokağa elindeki çay bardağı ile indi. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde ise bir adam eline çay bardağını alıp öyle sokağa indi. Vatandaşlar panik yaşarken, adamın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel