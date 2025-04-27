İstanbul'da Deprem Anında Kayıt Altına Alınan Korku Dolu Anlar
Sultangazi'de futbol oynarken 6,2'lik depreme yakalanan iki kardeşin korku dolu anları cep telefonuna kaydedildi. Oyun sırasında meydana gelen deprem, çocukların çaresizce evin içinde koşuşturmasına neden oldu.
İstanbul Sultangazi'de evde oyun oynadıkları sırada 6,2'lik depreme yakalanan iki kardeş, korku dolu anlar yaşadı. O anlar, oynadıkları oyunu kaydetmek istedikleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sultangazi'de iki kardeş, 23 Nisan günü Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2'lik depreme evde futbol oynarken yakalandı. Oyun oynadıkları anları cep telefonuyla kayıt altına alan çocuklar, deprem sırasında korku dolu anlar yaşadı. Çocuklar çaresizce evin içinde koşuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel