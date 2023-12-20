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İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına 2016 yılında başlanan Ataköy-İkitelli metrosunun Çobançeşme şantiyesinde ki bitmeyen çalışmalar nedeniyle yıllardır kapalı olan cadde vatandaşları isyan ettirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına 2016 yılında başlanan Ataköy- İkitelli metrosunun Çobançeşme şantiyesinde ki bitmeyen çalışmalar nedeniyle yıllardır kapalı olan cadde vatandaşları isyan ettirdi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde çalıştığını belirten Burak Gençtürk," Moto kurye olarak bölgede çalışan Emre Demir, "İş makinaları çalışıyor yolu sürekli kirletiyor, yolları bozuyor. Çok trafik yaşanıyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. İki, üç arkadaşımız kaza yaşadı" dedi. Bölgede yaşanan yoğunluk havadan drone ile de görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında yapımına başlanan Ataköy-İkitelli metrosu nedeniyle Sanayi Caddesi trafiğe kapatılmıştı. Aradan geçen 7 yıla rağmen inşaat bir türlü tamamlanamadı. İlk başta yapım işini alan Bayburt inşaat 2019 yılında inşaatı bitirme taahhüdünde bulunsa da inşaat bir türlü bitmedi. Sonrasın da Aga enerji firmasına devredilen metro inşaatı hala tamamlanamadı. Bölgenin en yoğun caddelerinden biri olan Sanayi caddesi bir çok yolun da kesişim noktası durumunda hal böyle olunca sabah ve akşam saatlerinde trafik durma noktasına geliyor. Yaşanan bu durum vatandaşların da tepkisine neden oluyor. Cadde üzerinde işyerleri bulunan vatandaşlar sabah ve akşam saatlerinde cadde açık olsa 5 dakika da varacakları iş yerlerine 30 dakika da zor varabildiklerini belirtiyor.

"Güvenli bir şekilde işe gidip gelemiyoruz"

2018 yılımdan itibaren cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde çalıştığını belirten Burak Gençtürk "2018 yılından beri fili olarak burada çalışıyorum. Yapılan hiçbir şey yok oluşan aşırı bir trafik var. Bunun sonucunda işe gidip gelmelerimiz çok fazla uzadı. Neden yapılmıyor, niçin yapılmıyor hiçbir bilgim yok. Yapılan da hiçbir şey göremiyorum. Yetkililerden bir an önce orayı bitirmelerini rica ediyorum. Orada aşırı bir trafik var. İnsanlar güvenli bir şekilde gidip gelemiyor. Benim bildiğim 7 yıl belki daha uzun bir süre bilmiyorum bir bekleyiş var orada" diye konuştu.

Moto kurye olarak bölgede çalıştığını ve caddede yapılan ve bitmeyen inşaat çalışması nedeniyle zor anlar yaşadığını belirten Emre demir "Bu bölgede aktif olarak araç ve motosiklet kullanıyoruz. Uzun yıllardır metro inşaatı bir türlü yapılamadı. İş makinaları çalışıyor yolu sürekli kirletiyor, yolları bozuyor. Çok trafik yaşanıyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. İki, üç arkadaşımız kaza yaşadı" dedi. Öte yandan bölgede yaşanan yoğunluk havadan drone ile de görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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