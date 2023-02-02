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İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu

Yerel Haberler

İstanbul'da Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. 1 lira ile 2 lira arasında değişen ücretlerle girilen tuvaletler vatandaşların tepkisine neden oldu.

İstanbul'un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonlarında; tuvaletlerin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü.

İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu

TEPKİLER SONRASI BAZI TURNİKELER KALDIRILDI

Tepkilere neden olan uygulama nedeniyle bazı istasyonların turnikeleri kaldırması da dikkatlerden kaçmadı. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişlerin 1 lira, bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.

İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu

"YAKIT ALANLARA TUVALET ÜCRETSİZ"

Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazılarının ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı görüldü. Vatandaşların tepkisine neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler İstanbul Sarıyer Yerel Haberler

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Yorumlar (7)

kadir turhan:

Kesinlikle doğru bir uygulama, dingonun ahırına girer gibi, selamsız sabahsız, hiç alışveriş yapmadan girip birde üstüne hesap soruyorlar. Vede leş gibi bırakıyorlar.

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Onemli Degil:

Bu ucretli wc Avrupada da var ama 0, 80 - 1 EU , makine 0.50 eu bilet veriyor ve cafe alirken de bu parayi dusuyor.

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Melek :

Senin düşüncen sömürü düzenine su taşımaktır yada sömürmektir geç bu işleri

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