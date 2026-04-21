İstanbul'da uyarıların ardından sağanak yağış başladı

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan sağanak yağış, vatandaşları zor durumda bıraktı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için çatı altlarını ve metro duraklarını seçti.

İstanbul'da Valiliğin uyarılarının ardından sağanak yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Zeytinburnu, Bahçelievler ve Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların poşetlerle yağmurdan kaçmaya çalıştı, bazıları ise metro duraklarına koşarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı.

Valilik uyarmıştı

Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 21 Nisan akşam saatlerinde başlayacak yağışların, ertesi gün yer yer kuvvetli şekilde etkisini artırmasının beklendiği ifade edildi.

Yağışın 23 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

