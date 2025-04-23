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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem, Sakarya'da Panik Yarattı

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem, Sakarya'da Panik Yarattı
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İstanbul'un Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem sonrası Sakarya'da 40'tan fazla kişi hastanelere başvurdu. Başvuranların sağlık durumları iyi.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen depremin ardından paniğe kapılan 40'tan fazla kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve çevre illerde bu sarsıntıdan etkilendi. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Yaşananların ardından panik atak, anksiyete gibi şikayetlerle 40'tan fazla kişi şehirdeki çeşitli hastanelere başvurdu. Başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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