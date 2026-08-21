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30 Ağustos'ta İstanbul'da Trafiğe Kapanan Yollar

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İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ve provaları nedeniyle 23 ve 30 Ağustos'ta Adnan Menderes Bulvarı'nın trafiğe kapatılacağını, alternatif güzergahların da belirlendiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamalarının provaları ve tören günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamaları ve genel prova' kapsamında, 23 Ağustos Pazar prova günü ve 30 Ağustos Pazar tören günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir;

Saat 07.00'den program bitimine kadar kanacak yollar

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Her İki İstikamette Trafiğe Kapatılacak,

Adnan Menderes Bulvarı Üzeri (Vatan Caddesi) Yan Yollar Her İki İstikamette.

Alternatif yollar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu" şeklinde açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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